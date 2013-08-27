Турецкие лоукостеры завоевывают Россию

На российско-турецком направлении появится сразу несколько новых турецких авиакомпаний, в том числе работающих в сегменте низкобюджетных перевозок. Так, лоукостер Pegasus Airlines собирается начать полеты из Стамбула в Москву, а авиакомпания Onur Air хочет открыть сообщение между российской столицей и курортом Анталья. Ведущий турецкий перевозчик Turkish Airlines получил право выполнять перевозки из Стамбула в еще четыре российских города, пишут "Известия".

Сейчас монополистом на рынке регулярных перевозок из России в Турцию являются «Аэрофлот» с российской стороны и Turkish Airlines — с турецкой. Инициатором увеличения числа регулярных перевозчиков на этом направлении выступила Турция. В Росавиации «Известиям» пояснили, что нота авиационных властей Турции фактически означает, что авиакомпании могут начинать полеты в любое время — никаких дополнительных согласований с российской стороны не требуется. В Pegasus и Onur Air не смогли сообщить, в какой срок планируется начать полеты и сколько будут стоить билеты.

Сейчас на российском рынке уже работают несколько иностранных лоукостеров — easyJet, German Wings, Аir Berlin, с сентября полеты из Москвы начнет выполнять венгерский бюджетный перевозчик Wizz Air.

По мнению аналитиков, иностранные лоукостеры будут и дальше приходить в Россию. К концу следующего года их количество может увеличится до 10–13, несмотря на то что здесь они будут сталкиваться с теми же проблемами, что и отечественные компании, например, высокими аэропортовыми сборами.

По статистике Ростуризма, в последние два года Турция остается самым популярным туристическим направлением. В 2012 году эту страну посетили 2,5 млн россиян, что на 6% меньше, чем в 2011 году.