На железнодорожных переездах за время выходных произошло две аварии, один человек погиб

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за время праздничных выходных 24-26 августа зафиксировала два дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах, в результате которых погиб один человек, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, на переезде 48 км участка Вапнярка - Христиновка (без дежурного, оборудован звуковой и светофорной сигнализацией) 26 августа легковой автомобиль "Ситроен" пытался проехать через переезд на красный свет светофора, в результате чего водителю не удалось избежать столкновения с поездом - автомобиль полностью разбит, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одно столкновение произошло 24 августа на перегоне Большой Кочуров - Глубокобуковинская, на переезде 287 км. Водитель автомобиля УАЗ также не смог избежать столкновения с поездом, однако в этом случае жертв и травмированных нет.

По информации пресс-службы, в обоих случаях звуковая и световая сигнализации были полностью исправны и вовремя предупредили водителей об опасности.

Согласно сообщению, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий на железных дорогах Украины осталось на уровне прошлого года - 46 случаев, в результате которых пострадали 15 человек, 10 из которых погибли.

“Укрзализныця” призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в частности, пересечения железнодорожных переездов, не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров, а также не создавать угрозы жизни и здоровью членов локомотивных бригад.