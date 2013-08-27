«Укрзализныця» добавила 20 вагонов в поезда для выезда пассажиров из мест отдыха

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 20 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

«Для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в наиболее популярные поезда», - говорится в сообщении.

В частности, «Укрзализныця» включила 2 вагона в состав поезда №144 Кривой Рог – Симферополь (отправление из Кривого Рога – 6 сентября, из Симферополя – 7 сентября), один вагон в состав поезда №144 Кривой Рог – Симферополь (отправление из Кривого Рога – 30, 31 августа и 1,2 сентября, из Симферополя – 31 августа и 1-3 сентября), два вагона в состав поезда №92/91 Львов - Киев (отправление из Львова – 31 августа, из Киева – 1 сентября), один вагон в состав поезда № 92/91 Львов – Киев (отправление из Львова – 28, 30 августа, из Киева – 29, 31 августа), один вагон в состав поезда №70 Мариуполь – Донецк – Львов (отправление из Мариуполя – 27 августа и 1, 2 сентября, из Львова – 28 августа и 2, 3 сентября), два вагона в состав поезда №70 Мариуполь – Донецк – Львов (отправление из Мариуполя – 28, 29, 31 августа, из Львова – 29, 30 августа и 1 сентября), один вагон в состав поезда №342 Луганск – Симферополь (отправление из Луганска – 11-14, 16, 19 сентября, из Симферополя – 12-15, 17, 20 сентября), два вагона в состав поезда №342 Луганск – Симферополь (отправление из Луганска – 3-5, 7, 9 сентября, из Симферополя – 4-6, 8 и 10 сентября), три вагона в состав поезда №342 Луганск – Симферополь (из Луганска – 27, 28, 30, 31 августа, 1, 2, 21 сентября, из Симферополя – 28, 29, 31 августа и 1-3, 22 сентября), один вагон в состав поезда №420 Луганск – Феодосия/Айвазовская (отправление из Луганска – 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 сентября, со станции Айвазовская – 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 сентября), два вагона в состав поезда №420 Луганск - Феодосия/Айвазовская ( из Луганска – 28, 30 августа и 4 сентября, со станции Айвазовская – 29, 31 августа и 5 сентября), а также два вагона в состав поезда №228 Луганск – Симферополь (из Луганска – 27 и 29 августа, из Симферополя – 28 и 30 августа).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» включила 12 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих в крымском и западном направлении, на даты пиковых перевозок (конец августа - начало сентября).

«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев - Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.