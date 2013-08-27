Британские бизнесмены против строительства высокоскоростной железной дороги

Великобритания должна отказаться от планов строительства высокоскоростной железнодорожной линии между Лондоном и центральной и северной Англией, от проекта, который обойдется в несколько миллиардов фунтов стерлингов, сообщают Вести.ru.

С таким обращением выступили влиятельные бизнес-круги страны, утверждая, что в данном проекте будет огромный водораздел между ценой и качеством.

Однако кабинет министров заявил, что прокладывание новой железной дороги создаст тысячи рабочих мест и простимулирует развитие бизнеса, при этом сократит время в пути от провинциальных городов до столичного центра.

“Пришло время, когда правительству следует сосредоточиться на более мелких проектах, вместо того чтобы с головой окунуться в безумную по масштабам стройку, - заявил Саймон Уолкер, глава Института директоров (ИД) – одной из крупнейших организаций английских деловых кругов. - Правительство, руководимое консерваторами, должно модернизировать действующие железнодорожные линии, станции и туннели”.

Британии уже давно ставят в упрек, что ее транспортные коммуникации отстают от других европейских сетей, таких как высокоскоростные системы TGV во Франции. Также в качестве примера приводят развивающиеся страны. К слову, в Китае с начала января текущего года используют самую длинную высокоскоростную железную дорогу.

Опрос показал, что лишь 27% членов ИД полагают, что проект новейшей железнодорожной линии представляет собой образцовый пример соотношения цены и качества.

Чуть более 40% видят в данном проекте нечто важное для их бизнеса, что ниже в сравнении с 54%, зафиксированными два года назад.

Правительству пришлось в июне увеличить бюджет проекта почти на 10 млрд фунтов стерлингов ($15580 млн) до 42,6 млрд в связи с добавлением туннеля в планы строительства.