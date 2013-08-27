«Яндекс» предложил смягчить антипиратский закон

Компания «Яндекс» выступила с критикой «антипиратского закона» и предложила смягчить ряд его норм, говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

В частности, «Яндекс» выступает против блокировки сайтов, а также за исключение из текста закона термина «информационные посредники».

«Можно посчитать, что предоставить возможность доступа к материалу — это, в том числе, дать ссылку на этот материал. Ведь если вы даете ссылку на какую-то страницу, можно посчитать, что вы предоставляете возможность доступа к ней и ко всему, что на ней находится. А раз так, то вы и есть «информационный посредник», — говорится в сообщении компании.

Блокировку сайта компания считает чрезмерной и необоснованной мерой. Также «Яндекс» предлагает включать в требование правообладателя удалить контент полный адрес страницы, а не только IP. Наконец компания предлагает ввести возможность разблокировки страницы в законодательную норму в случае ложного заявления правообладателя.