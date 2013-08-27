Италия будет выдавать бесплатные визы гражданам РФ

В честь года Италии в России с сентября 2013 г. до конца сентября 2014 г. итальянские власти планируют выдавать некоторым категориям граждан РФ бесплатные шенгенские визы.

Об этом Вести.Экономика сообщили в представительстве Национального управления Италии по туризму (ENIT).

Бесплатные визы будут выдаваться россиянам до 18 лет, а также гражданам России, которые планируют посетить некоторые малые города страны, а также культурные мероприятия, проводимые в рамках года туризма.

Более того, россияне, которые первый раз посетят Италию, получат многократные визы на полгода, а те, кто ранее неоднократно посещал страну, - на 1-2 года.

Таким образом власти страны намерены увеличить российский турпоток примерно на 50% в 2013 г. по сравнению с прошлым годом.

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