Microsoft повышает цены на ПО для российских компаний

Microsoft объявит сегодня о 5-9%-ном повышении цен для российских компаний на все программы, кроме предустановленных версий Windows, с 1 октября 2013 г. Подорожание объясняется выравниванием цен с другими странами, где программы подорожали в связи с обновлением всей линейки ПО Microsoft еще в 2012 г., объясняет представитель российского офиса корпорации. Кроме того, с 1 марта 2011 г. компания продает свои программы за рубли, напоминает он.

Рубль же в последнее время ослабил позиции по отношению к другим валютам. Например, 1 марта 2013 г. доллар стоил $28,5, а сегодня — $33,2. А инфляция за последние два года составила, по данным Росстата, 13,1%, пишут "Ведомости".

Один из крупных российских дистрибуторов компьютерной техники — компания Asbis сэкономила благодаря переходу на расчеты с Microsoft в рублях 2,5% годового оборота по программным продуктам этой корпорации, говорит гендиректор Asbis в России Владимир Леваков. По его словам, компания снизила операционные расходы, связанные с хеджированием валютных рисков, а также риски невозврата дебиторской задолженности. Леваков сетует, что другие иностранные разработчики программ не последовали за Microsoft, и с тех пор их ПО подорожало на 10-20% — или напрямую, или после выхода новых версий с теми же функциями, что и прежде.

«Microsoft сделала огромное дело для всего канала продаж, взяв на себя рублевые риски, нам это позволило заниматься долгосрочным планированием и развитием бизнеса», — вторит ему вице-президент еще одного дистрибутора — Mont Иван Ермаков. По его словам, цены в рублях особенно важны при заключении контрактов на два-три года и работа с корпоративными заказчиками позволила увеличить продажи ПО от Microsoft в 1,5 раза. Он считает логичной корректировку цены вслед за курсом рубля и говорит, что ждал ее еще раньше. По словам Ермакова, Microsoft еще в 2012 г. повысила цены на программы для корпоративных клиентов в Аргентине, Индии и Бразилии, а в России они до сих пор не росли.

Российские перепродавцы принялись уговаривать Microsoft перейти на рубли в расчетах в разгар кризиса в 2009 г., вспоминает представитель одного из них. Нынешний рост цен не скажется на продажах, считает он, особенно если депутаты проведут поправки в законодательство, благодаря которым сайты с пиратскими копиями программ будут блокироваться российскими хостинг- и интернет-провайдерами. С начала августа 2013 г. заработал механизм блокировки сайтов с контрафактными копиями фильмов, но уже готов законопроект для борьбы и с контрафактными аудиозаписями и ПО в интернете. «Тогда хочешь не хочешь, а будешь покупать», — рассуждает представитель компании — перепродавца ПО.