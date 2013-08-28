Житомирские троллейбусники отменили запланированную на среду забастовку

Житомирские троллейбусники отменили запланированную на 28 августа забастовку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в телефонном разговоре председатель независимого профсоюза КП "ЖТТУ" Сергей Невмержицкий.

По его словам, "забастовку отменили, потому работникам предприятия уже выплатили задолженность по зарплате за апрель, май и июнь этого года. Сегодня или завтра коллектив КП "ЖТТУ" ожидает, что с ним рассчитаются и за июль".

Как сообщал УНИАН, 22 августа т.г. на внеочередной сессии депутаты выделили деньги для покрытия долгов по зарплате работникам КП "ЖТТУ", чтобы избежать забастовки троллейбусников.

20 августа на собрании коллектива КП "ЖТТУ" было решено начать с 28 августа забастовку с требованиями выплаты долгов по зарплате.

Последний раз работники электротранспорта Житомира бастовали в декабре 2011 года, когда долг по зарплате приближался к 7 миллионам гривен.

Ежедневно в Житомире на маршруты выходят 62 троллейбуса и 12 трамваев.