Осенью в Украине откроют 5 новых лоу-кост авиарейсов

Осенью будет открыто 5 новых лоу-кост авиарейсов в Великобританию, Германию, Италию, ОАЭ. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время торжеств по случаю посвящения первокурсников в студенты в Национальном авиационном университете (НАУ), сообщает пресс-служба Вице-премьер-министра.

«В 2013 году в Украине осуществляют полеты 9 низкобюджетных авиакомпаний (лоу-кост), на которые приходится около 20% рынка общих авиаперевозок. Только с начала года эти компании открыли еще 7 новых авиарейсов в Грузию из аэропортов Донецка и Харькова, Германию, Италию, Испанию, Норвегию, Латвию. Осенью будет открыто еще 5 новых авиарейсов», - отметил Вице-премьер-министр.

Пять новых авиарейсов компании Wizz Air Украина позволят пассажирам летать из аэропорта в Киеве в ОАЭ и из аэропорта в Донецке в Италию (г.Милан, г.Рим), Великобританию и Германию.

В этом году заявления в Национальный авиационный университет подали более 43 тысяч абитуриентов. По государственному заказу зачислено 1 тыс 790 студентов, на контрактную основу - 1 тыс 148 студентов.

Кроме специалистов авиационной отрасли, в университете готовят экономистов, юристов, экологов, переводчиков, психологов, социологов. Всего в этом высшем учебном заведении обучается 35 тысяч студентов из 51 страны мира. В университете преподают на английском языке дисциплины по 14-и техническим специальностям.