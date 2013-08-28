Apple начала обмен старых iPhone на новые

Компания Apple в пробном режиме запустила в США программу обмена старых смартфонов iPhone на новые, сообщает TechCrunch, ссылаясь на собственные источники, передает lenta.ru.

По информации издания, программа действует в отдельных Apple Store — фирменных магазинах Apple. Можно принести старый аппарат в магазин, где сотрудник Apple оценит его стоимость. Соответствующая сумма будет зачислена на подарочную карту, и ее можно будет потратить на приобретение нового смартфона. Обналичить средства с карты нельзя.

По данным TechCrunch, при оценке во внимание принимаются такие факторы, как цвет корпуса iPhone и наличие повреждений. В программе могут участвовать только смартфоны в работоспособном состоянии. За 16-гигабайтные iPhone 4 и iPhone 4S в Apple Store предлагают в среднем 120-200 долларов, а за 16-гигабайтный iPhone 5 — 250 долларов.

Какая судьба ждет смартфоны, сданные пользователями в магазины, неизвестно. TechCrunch сообщает, что аппараты складывают в пакет и «куда-то отправляют». Издание не исключает, что устройства ремонтируют и отсылают для повторной продажи в развивающиеся страны.

Apple пока не сделала никаких официальных заявлений по поводу обмена, хотя информация о программе попала в СМИ еще в начале июня. 9to5Mac указывает, что компания публично представит программу в сентябре. Не исключено, что это произойдет во время презентации нового iPhone, которая, по слухам, назначена на 10 сентября.