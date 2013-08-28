Сирийские хакеры атаковали Twitter и New York Times

"Сирийская электронная армия" объявила, что хакерам удалось взять под контроль домен крупнейшего сервиса микроблогов Twitter. Хакеры также подтвердили свою причастность к атакам на сайты New York Times и Huffington Post, сообщает русская служба Би-би-си.

О том, что сайт газеты New York Times подвергся "злонамеренной хакерской атаке", руководство издания сообщило во вторник. В настоящее время сайт по-прежнему не работает.

Сайту Huffington Post уже удалось восстановить свою работу после хакерской атаки.

Незадолго до этого были зафиксированы сбои в работе сайтов газеты Washington Post, телесети CNN и журнала Time. Эксперты высказывали подозрения, что за этим стоит группа сторонников Асада.

"Сирийская электронная армия" (Syrian Electronic Army) - группа хакеров, поддерживающих президента Сирии Башара Асада. Хакеры регулярно атакуют сайты ведущих мировых изданий и других организаций и распространяют сообщения в поддержку Асада и действующего режима.