«Укрзализныця» добавила 9 вагонов в поезда для выезда пассажиров из мест отдыха

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 9 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

«Для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в наиболее популярные поезда», - говорится в сообщении.

В частности, шесть вагонов включены в состав поезда №598 Симферополь - Киев (отправление из Симферополя - 30 августа, из Киева - 31 августа), один вагон - в состав поезда №598 Симферополь - Киев (отправление из Симферополя - 28 августа, из Киева - 29 августа), два вагона в состав поезда №397/398 Черкассы - Львов (отправление из Черкасс - 1 сентября, из Львова - 2 сентября).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» включила 20 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха.

«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев - Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.