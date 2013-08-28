Назначен еще один дополнительный поезд из Крыма

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила дополнительный поезд, следующий из Крыма в Киев, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, добавлен поезд № 598 Симферополь - Киев (отправится из Симферополя 29 августа в 20:05 и прибудет в Киев 30 августа в 14:10).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда, следующих в крымском направлении и обратно в последние дни августа.

Были добавлены поезда № 585 Харьков-Симферополь (отправление из Харькова - 26 августа) и № 598 Симферополь-Киев (отправление из Симферополя 26 августа).

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.