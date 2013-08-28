Компания Cisco нарастила прибыль на четверть

В 2013 финансовом году (завершился 27 июля) прибыль компании Cisco (США) выросла по сравнению с предыдущим годом на 24,2% и составила 10 млрд долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

За этот период выручка компании возросла на 5,5% и составила 48,6 млрд долл.

В итоге к концу 2013 финансового года объем наличных средств, их эквивалентов и инвестиций Cisco увеличился до 50,6 млрд долл. Кроме того, в 2013 финансовом году Cisco выплатила дивиденды из расчета 62 цента на акцию на общую сумму 3,3 млрд долл. В рамках программы выкупа акций в течение года Cisco выкупила 128 млн непривилегированных акций на общую сумму 2,8 млрд долл., а с начала программы выкупа акций Cisco выкупила и вывела из обращения 3,9 млрд обыкновенных акций на общую сумму около 78,9 млрд долларов.

Компания Cisco является одним из ведущих поставщиков телекоммуникационных и информационных решений в Украине. Партнерская сеть Cisco в Украине насчитывает около 450 компаний. В 2012 году в Украине был внедрен ряд проектов с использованием технологий Cisco. Среди них - крупнейший и единственный аутсорсинговый дата-центр Украины («Парковый»), внедрение в Государственной налоговой службе Украины защищенной системы связи, в состав которой вошли решения для видео- и аудио-конференц-связи, отображения информации, озвучивания, управления, системы принятия управленческих решений и др., оборудование ИТ-инфраструктуры аэропортов Борисполь, Жуляны (Киев) и аэропорта Львов, развертывание системы распространения медиаконтента Cisco DMS в НСК «Олимпийский» и ИТ-решений стадионов «Арена Львов», «Донбасс Арена», харьковского стадиона «Металлист», полная миграция системы записи Incom RS на Zoom CallRec для «Райффайзен Банк Аваль», создание волоконно-оптической магистральной сети передачи данных для компании «Енакиевский коксохимпром», оптимизация работы контакт-центра страховой группы «ТАС» (Украина) и др.

Справка УНИАН. Компания Cisco (США) – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Чистый объем продаж компании в 2012 финансовом году превысил 46 млрд долл.