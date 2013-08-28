Лоукостер Flydubai увеличит количество рейсов по маршруту Харьков – Дубаи

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ), позиционирующая себя как лоукостер, увеличит количество рейсов по маршруту Харьков-Дубаи (ОАЭ)-Харьков.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Международного аэропорта «Харьков».

Согласно сообщению, начиная с 15 сентября 2013 года из харьковского аэропорта еженедельно будет выполняться три рейса в Дубаи вместо двух.

Новый рейс (FZ 726) будет выполняться в воскресенье. Время вылета из Харькова – 14.10. Время прибытия из Дубаи в Харьков – 13.10. На данном маршруте эксплуатируются среднемагистральные авиалайнеры Boeing 737-800 NG.

В аэропорту также отметили, что с ноября 2013 года на рейсах Flydubai Харьков-Дубаи-Харьков будет открыт бизнес-класс. Авиакомпания уже получила самолеты Boeing 737-800, которые сейчас проходят проверку и предполетную подготовку.

В процессе подготовки, в частности, изменится компоновка салонов, которые в данный момент рассчитаны на перевозку 189 пассажиров. После переконфигурации авиалайнеры будут вмещать 174 кресла, из них 12 полноценных кресел бизнес-класса и 162 кресла - в эконом-классе. В бизнес-классе кресла будут размещаться по схеме 2+2, кроме того, их оборудуют индивидуальными розетками и большими видеомониторами.

«Еще одним бонусом для пассажиров, путешествующих бизнес-классом, станет свободный доступ в бизнес-зал в аэропортах Харькова и Дубаи, а также возможность приоритетной регистрации при прилете/вылете», - отметили в пресс-службе МА «Харьков».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из ключевых объектов Харьковской области, реконструированный в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Реконструкцию проводила компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – известный украинский бизнесмен Александр Ярославский), которая выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Международный аэропорт «Харьков» в 2012 году увеличил пассажиропоток на 62% по сравнению с 2011 годом - до 501,5 тыс. пассажиров. В 2012 году пассажиропоток на международных рейсах вырос на 71% - до 395,3 тыс. пассажиров, на внутренних рейсах - на 37,2%, до 106,2 тыс. пассажиров.

Наиболее востребованными в 2012 году были рейсы международных регулярных направлений на Стамбул (Pegasus), Вену (Austrian Airlines), Москву (Aeroflot, UTair), Дубаи (flydubai), международные сезонные рейсы в Анталию (МАУ, Роза Ветров), Барселону (МАУ), Шарм-Эль-Шейх (МАУ, Роза Ветров), Тиват (МАУ, ХОРС), а также внутренние регулярные рейсы из Киева (Борисполь) (МАУ) и Киева (Жуляны) (UTair Ukraine).

В 2013 году аэропорт планирует увечить пассажиропоток на 20% по сравнению с 2012 годом - до 600 тыс. человек.