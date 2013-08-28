В Украине за месяц зарегистрировано 45 новых СМИ и 3 информагентства

В августе 2013 года Государственная регистрационная служба Украины осуществила государственную регистрацию 45 печатных средств массовой информации, из них – 7 газет, 32 журнала, 5 сборников и 1 альманах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, также за этот месяц перерегистрировано 15 средств массовой информации, в частности 6 газет, 8 журналов, 3 сборника.

Кроме того, за это время в Украине было зарегистрировано три информационных агентства.

В пресс-службе напомнили, что недавно Укргосреестр разработал проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», которым предусмотрено усовершенствование процедуры государственной регистрации печатных средств массовой информации, а именно – уменьшение количества и определения исключительного перечня документов для государственной регистрации, сокращение срока регистрации с 30 до 15 рабочих дней и т.п.