Поляки после вступления в ЕС увеличили автопарк почти на 70%

Варшава. Количество автомобилей в Польше после вступления страны в Европейский союз (2004 год) увеличилось на 7,5 млн штук или почти на 70% и составило на конец прошлого года 18,74 млн штук.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, последние обнародованные статистические данные свидетельствуют о том, что количество польских автовладельцев составляет 484 человек на тысячу жителей страны, что уже превышает средний показателей в странах Евросоюза.

Издание отмечает, что европейцы в среднем владеют на 2 автомобиля меньше, чем поляки.

Польские граждане в перерасчете количества авто на тысячу жителей страны опережают крупнейшие мировые экономики, среди которых США и Япония, где машинами в 2010 году в среднем владели 456 и 424 жителей.

В Китае этот показатель составлял три года тому назад 32 авто.

"На конец 2003 года в Польше было зарегистрировано 11,24 млн частных автомобилей, и на тысячу жителей приходилось 294 машины", - пишет газета.

В тоже время издание отмечает, что в Польше средний возраст автомобиля составляет 13-14 лет в том время, как во всем Евросоюзе чуть больше 8 лет.

Газета напомнила, что увеличение количества автовладельцев в Польше достигнуто за счет практически полного снятия ограничений на импорт бывших в употреблении автомобилей, заметив, что ежегодно поляки завозят в страну около 800 тыс. таких машин.

В тройку самых популярных марок входят Volkswagen Passat, VW Golf и Audi A4.

Как сообщал УНИАН, рынок продаж автомобилей б/у, который формируется за счет импорта, в первом полугодии 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,5% - до 62,6 тыс. единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 104,238 тыс. единиц.

4 июля 2013 Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили в Украине.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств».

Украина в этом году намерена подписать договор об ассоциации с Европейским союзом, включающим создание зоны свободной торговли, что должно устранить торговые барьеры между сторонами.

Заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко в июне сообщил, что Украина готова пойти на обсуждение и пересмотр спецпошлин на импорт автомобилей, если это будет одним из условий подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.