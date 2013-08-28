Nokia Siemens Networks модернизирует сеть "МТС Украина"

Финско-немецкий производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Siemens Networks (NSN) заключил договор с российской компанией "Мобильные ТелеСистемы" о модернизации сети "МТС Украина" до конца 2014 года. Об этом сообщается на сайте NSN.

Согласно сообщению, модернизация позволит увеличить емкость сети, а также покрытие мобильного широкополосного доступа к интернету.

"Мы запускаем проект по модернизации сети МТС, который предусматривает модернизацию сетей в Украине и Туркменистане до конца 2014 года, для расширения охвата мобильной широкополосной связи и увеличения мощностей", - сказал технический директор МТС Андрей Ушацкий.

Он также отметил, что установка и интеграция нового оборудования в существующую сеть не нарушит качества предоставления услуг конечному пользователю.

Справка УНИАН. «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает почти 20,5 млн абонентов.

"МТС-Украина" в 2012 году увеличила чистую прибыль на 72,3% - до 1,98 млрд грн с 1,2 млрд грн в 2011 году.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).

Nokia Siemens Networks - финско-немецкая компания, один из крупнейших производителей и поставщиков телекоммуникационного оборудования для операторов фиксированной и мобильной связи в мире.