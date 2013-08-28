Швейцарско-польский консорциум выиграл тендер на поставку поездов PKP Intercity

Консорциум швейцарской компании Stadler и польской Newag выиграл тендер на поставку 20 составов электропоездов, объявленный одним из крупнейших пассажирских перевозчиков в Польше, компанией PKP Intercity, стоимостью 470 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе PKP IС.

Контракт предусматривает поставку поездов стоимостью 315 млн долл., а также их сервисное обслуживание в течение 15 лет, которые обойдутся польскому перевозчику еще в 155 млн долл. (по текущему курсу 1USD=3,2PLN).

В тендере принимали участие четыре компании.

PKP Intercity должна получить первые поезда, которые смогут ездить со скоростью не менее 160 км/час, до октября 2015 года.

Глава компании Януш Малиновский отметил, что эта покупка позволит улучшить качество предоставляемых услуг в Польше.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года власти государственного железнодорожного холдинга РКР, в который входит PKP Intercity, объявили о планах инвестировать в обновление подвижного состава почти 1 млрд евро до 2015 года.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в созданную в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта в Польше компанию Grupa РКР. PKP Intercity специализируется на перевозках между крупнейшими городами в Польше и международных сообщениях.