Apple приобрел шведскую компанию AlgoTrim

Американский производитель компьютерной техники Apple приобрел шведскую фирму AlgoTrim, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для мобильных устройств. Об этом сообщила в среду представитель "Эппл" Кристин Хьюгейт, передает ИТАР-ТАСС. Сумма сделки не разглашается.

Штаб-квартира AlgoTrim находится в шведском городе Мальме. Компания занимается созданием и оптимизацией приложений, в частности, предназначенных для сжатия данных, увеличения быстродействия смартфонов, повышения качества видеосъемки и обработки изображения.

В американской корпорации пока не сообщили, какое место займет AlgoTrim в структуре компьютерного гиганта. Apple время от времени покупает меньшие по размеру компании, как правило, мы не комментируем наши намерения и планы в отношении этих фирм", - отметила Хьюгейт. Между тем, эксперты полагают, что американская компания может использовать разработки для AlgoTrim улучшения качества мобильных устройств, которые она производит, в частности, повышения эффективности работы видеокамер, встроенных в смартфоны Apple.

В этом году Apple приобрела уже шесть компаний, в том числе специализирующихся на производстве разнообразного программного обеспечения. Как правило, американский компьютерный гигант выбирает для покупки небольшие фирмы, занимающиеся передовыми разработками.