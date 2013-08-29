«Укрзализныця» добавила 12 вагонов к поездам на популярных направлениях

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 12 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

«Для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в наиболее популярные поезда», - говорится в сообщении.

В частности, три вагона включены в состав поезда № 583/584 Киев - Симферополь (отправление из Киева и Симферополя 30 августа), один вагон - в состав поезда № 92/91 Львов - Киев (отправление из Львова - 1 сентября, из Киева - 2 сентября), один вагон - в состав поезда № 98/97 Ковель - Киев (отправление из Ковеля - 1 сентября, из Киева - 2 сентября, один вагон - в состав поезда № 142/141 Львов - Киев (отправление из Львова - 4 октября, из Киева - 5 октября), один вагон - в состав поезда № 86 Львов - Симферополь (отправление из Львова - 10 октября, из Симферополя - 11 октября), один вагон в состав поезда № 70 Мариуполь - Донецк - Львов (отправление из Мариуполя - 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 сентября, из Львова - 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 сентября), два вагона - в состав поезда № 70 Мариуполь - Донецк - Львов (отправление из Мариуполя - 6 сентября, из Львова - 7 сентября), один вагон - в состав поезда № 228 Луганск - Симферополь (отправление из Луганска - 2, 5, 7 и 13 сентября, из Симферополя - 3, 6, 8 и 14 сентября), один вагон - в состав поезда № 342 Луганск - Симферополь (отправление из Луганска - 3, 4, 5, 6 и 7 сентября, из Симферополя - 4, 5, 6, 7 и 8 сентября).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» включила 9 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха.

«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев - Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.