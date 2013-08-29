В России проверят Twitter

Роскомнадзор получил обращение Генпрокуратуры РФ о проверке сервиса микроблогов Twitter в сфере защиты персональных данных пользователей и рассмотрит его с точки зрения возможных действий по его существу, сообщил изданию Digit.ru пресс-секретарь ведомства Владимир Пиков, передает РИА «Новости».

"Письмо Генпрокуратуры получено и изучается нашим руководством для принятия решения о тех или иных действиях", - сказал Пиков.

Генпрокуратура обратилась к Роскомнадзору в связи с ранее полученным ею письмом сенатора Руслана Гаттарова о необходимости проверки соблюдения соцсетью Twitter российского и европейского законодательства об охране персональных данных пользователей.

По мнению Гаттарова, политика конфиденциальности Twitter не соответствует нормам Европейской Конвенции о защите физлиц при автоматизированной обработке персональных данных, ратифицированной Россией, поскольку в ней четко не определены цели сбора персональных данных пользователей, чего требует статья 5 Конвенции. Кроме того, в политике конфиденциальности Twitter не заявлено право пользователя просить удаления своих данных.

Сенатор также считает ущемлением прав российских пользователей то, что политика конфиденциальности Twitter изложена по-английски, а ее перевод на русский язык отсутствует.