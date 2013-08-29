На двух улицах Киева ограничили движение транспорта

В связи с проведением реконструкции теплосети по улице Уманской (Соломенский район) с 20 августа по 15 октября запрещено движение всем видам транспорта.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, ограничения в движении будут действовать от улицы Петровского до дома №35 по ул. Уманской.

Госавтоинспекция советует водителям объезжать места проведения работ со стороны Воздухофлотского проспекта по улице Антонова – по бульвару Чеколовскому, со стороны Чеколовского бульвара, по улицам Индустриальной и Борщаговской, а также по проспекту Воздухофлотскому.

Также, столичная Госавтоинспекция информирует водителей, что в связи с прокладкой канализационной трубы по улице Набережно-Крещатицкой будет частично ограничено движение транспорта, а именно от улицы Андреевской до Игоревской, в направлении моста «Метро».

Ремонтные работы по улице Набережно-Крещатицкой будут продолжаться с 29 августа по 29 сентября 2013 года.