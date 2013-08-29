Приднепровская железная дорога отремонтировала больше 100 вокзалов и станций

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-августе 2013 года отремонтировала 109 вокзалов и станций, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, ремонтные работы были проведены на вокзально-станционных комплексах Синельниково-І, Павлоград-І, Кривой Рог-Главный, Роковатая, Таврийск, Плодородное, Феодосия, Горяинов, Евпатория-Курорт, Остряково.

“Ремонтные работы на этих объектах в основном были связаны с подготовкой к летним пассажирским перевозкам, а также подготовкой к внедрению скоростного движения поездов на крымском направлении”, - комментируют выполненные работы в ПЖД.

Согласно сообщению, до конца 2013 года Приднепровская железная дорога планирует сдать в эксплуатацию реконструированный вокзал станции Роковатая (г. Кривой Рог), площадь которого увеличится в 3,5 раза.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.