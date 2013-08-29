На новую полосу в Одесском аэропорту выделят 1,7 млрд грн

Кабинет министров 28 августа утвердил проект строительства новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Одесса».

Как передает корреспондент, об этом сегодня в ходе инспектирования строительства терминала одесского аэропорта заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

По его словам, на возведение полосы длиной 2,8 км из госбюджета выделено 1,7 млрд грн, строительство начнется в текущем году, завершится - в начале 2015-го.

«За государственные деньги в аэропорту "Одесса" построят полосу более серьезной нагрузки... На данный момент аэропорт может принимать только среднемагистральные самолеты, а появление новой полосы позволит расширить радиус аэропорта. Он станет еще одними воздушными воротами Украины и логистическим центром Юго-Востока. Из Одессы можно будет летать в Бангкок, в Америку», — сказал Вилкул.

Он добавил, что в приблизительно в эти же сроки планируется окончить возведение пассажирского терминала, строительство которого обойдется частному инвестору в порядка 70-80 млн долл, пропускная способность аэропорта увеличится с 400 до 1 тыс. пассажиров/час. Площадь аэровокзального комплекса составит 26 тыс. кв. м. Реконструкция предусматривает 4 телескопических трапа - вход в салон самолета будет напрямую из терминала.

«Одесский аэропорт станет одним из лучших в Украине», - сказал Вилкул.

В ходе инспекции аэропорта его сопровождали министр регионального развития Геннадий Темник, мэр Одессы Алексей Костусев, губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук и другие официальные лица.

Как сообщал УНИАН, 29 августа вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул находится с рабочей поездкой в Одесской области, где провел выездное рабочее совещание, входе которого, в частности обсуждалось повышение качества сервиса в Одесском аэропорту.

По словам Вилкула, за средства инвестора ООО «Международный аэропорт Одесса» будет построен новый терминал, благодаря которому будут увеличены возможности аэропорта по приему пассажиров.

Для повышения безопасности полетов и создания условий для развития Одесского аэропорта государство построит новую взлетно-посадочную полосу на которой будут установлены новейшие электронные системы обеспечения взлета и посадки воздушных судов и управления полетами в зоне аэродрома, которые позволят обеспечить практически всепогодную эксплуатацию аэродрома. Строительные работы начнутся в сентябре-октябре 2013 года.