Юрмала решила взимать с туристов налог

Юрмальские власти решили взимать с отдыхающих туристический налог. Вырученные средства планируется направить на развитие курортной отрасли.

Сбор должны платить туристы, останавливающиеся на ночлег в хостелах, кемпингах, отелях, центрах реабилитации, лечебных учреждениях и других местах размещения. Кроме того, налог придется заплатить и отдыхающим, которые будут снимать в Юрмале квартиру.

Размер налога варьируется от места проживания туриста на курорте и составляет от 0,15 до 0,7 лата (1 лат - 1,9 долл.).

От сбора освобождаются дети младше шести лет. Кроме того, налог не распространяется на лиц, направляющихся на оплачиваемую государством реабилитацию, передает «Газета.Ru».