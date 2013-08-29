Юрмала решила взимать с туристов налог
15:15, 29 августа 2013Транспорт/Связь
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Юрмальские власти решили взимать с отдыхающих туристический налог. Вырученные средства планируется направить на развитие курортной отрасли.
Сбор должны платить туристы, останавливающиеся на ночлег в хостелах, кемпингах, отелях, центрах реабилитации, лечебных учреждениях и других местах размещения. Кроме того, налог придется заплатить и отдыхающим, которые будут снимать в Юрмале квартиру.
Размер налога варьируется от места проживания туриста на курорте и составляет от 0,15 до 0,7 лата (1 лат - 1,9 долл.).
От сбора освобождаются дети младше шести лет. Кроме того, налог не распространяется на лиц, направляющихся на оплачиваемую государством реабилитацию, передает «Газета.Ru».
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