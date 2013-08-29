«Авиалинии Харькова» пополнили флот самолетом Boеing 767

Авиакомпания «Авиалинии Харькова» (группа DCH бизнесмена Александра Ярославского) пополнила свой флот дальнемагистральным широкофюзеляжным самолетом Boeing 767, который сегодня отправился в первый коммерческий рейс из Международного аэропорта "Борисполь". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Технический потенциал авиалайнера Boeing 767 позволит авиакомпании осваивать дальнемагистральные маршруты и обеспечивать перевозку пассажиров на дальние расстояния без пересадок. Дальнемагистральные направления являются одним из приоритетов в развитии хабов аэропорта», - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по производству и аэродромно-техническому обеспечению аэропорта «Борисполь» Сергея Гомболевского.

Согласно сообщению, в стандартной компоновке самолет с тремя классами (бизнес, премиум, эконом) рассчитан на 272 пассажирских мест. В авиакомпании «Авиалинии Харькова» Boeing 767 будет использоваться на международных маршрутах.

«Для авиакомпании «Авиалинии Харькова» приобретение самолета этой серии и такого класса — важный этап в реализации стратегического плана становления и успешного развития. Наличие в нашем парке мощного дальнемагистрального лайнера позволит успешно расширять карту маршрутов», - отметил глава правления «Авиалиний Харькова» Николай Никитенко.

Как сообщал УНИАН, в начале июня текущего года авиакомпания «Авиалинии Харькова» в сотрудничестве с международным туроператором Pegas Touristik начала осуществлять пассажирские авиаперелеты по международным маршрутам.

Справка УНИАН. Компания «Авиалинии Харькова» летом 2012 года вошла в состав группы DCH Александра Ярославского, руководство которой приняло решение развивать «Авиалинии Харькова» с целью увеличения пассажиропотока в Международном аэропорту «Харьков». Парк воздушных судов «Авиалиний Харькова» в настоящее время представлен двумя самолетами B767-300ER и двумя самолетами В737-800NG. В перспективе количество самолетов будет наращиваться в соответствии с утвержденным графиком развития сети маршрутов.