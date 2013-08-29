“Укрзализныця” готова к осенне-зимнему периоду на 82%

Хозяйства Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) по состоянию на 29 августа выполнили 82% от запланированных работ по подготовке железных дорог к осенне-зимнему периоду, сообщили УНИАН в пресс-центре “Укрзализныци”.

В частности, в мае-августе 2013 года “Укрзализныця отремонтировала 82% от запланированного объема железнодорожных путей, подготовила 82% - 13,5 тыс. стрелочных переводов и 66%- 3,4 тыс. км электросетей к работе в условиях низких температур.

Кроме того, уже выполнено 67% запланированных мероприятий по ремонту котельных.

В пресс-центре сообщают, что к началу отопительного сезона, который для объектов социальной сферы начинается 15 октября, будут завершены все работы по текущему ремонту зданий и сооружений.

Как сообщал УНИАН, в середине августа вице-премьер-министр Александр Вилкул сообщил, работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону выполнены на 75%. При этом готовность столицы к отопительному сезону на уровне 85%.