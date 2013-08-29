«Богдан» увеличит производство легковых авто на 25%

Один из крупнейших автопроизводителей Украины - корпорация «Богдан» на автозаводе в Черкассах в текущем году увеличит производство легковых автомобилей на 25% - до 15 тыс. штук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на вице-президента корпорации «Богдан» Рудольфа Арзуманяна.

По его словам, благодаря решению о введении Украиной на три года дополнительных пошлин на ввоз автомобилей с двигателями 1-2,2 л, которое вступило в силу 13 апреля, корпорации удалось достичь договоренностей о выпуске автомобилей китайского бренда JAC и сформировать производственный план.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года корпорация «Богдан» на черкасском автозаводе начала производство пилотной партии легковых автомобилей JAC - седана С-Класса J5, а в ноябре "Богдан" начнет выпуск еще одной модели - компактного кроссовера JAC S5.

Корпорация "Богдан" завершила сертификацию в Украине и объявила предварительные цены на весь модельный ряд легковых автомобилей китайского бренда JAC, продажи которых начнутся в сентябре в торговой сети корпорации.

Увеличение объемов производства на автозаводе в Черкассах и начало серийного производства автомобилей JAC, по прогнозам специалистов компании, приведет к снижению их стоимости для покупателей на 10 тыс. грн.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

Корпорация "Богдан" в 2012 году снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом до 13 тыс. 455 единиц.