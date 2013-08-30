Двое котят парализовали движение нью-йоркского метро

Движение поездов в метро Нью-Йорка было парализовано более двух часов из-за двух котят, случайно оказавшихся на рельсах одной из станций, передает РИА "Новости" со ссылкой на американские СМИ.

Как отмечают СМИ, инцидент произошел в четверг, 29 августа. Еще утром в полицию позвонила женщина и сказала, что два ее питомца потерялись на просторах нью-йоркского метро. После многочасовых поисков на одной из открытых станций подземки они были обнаружены.

Сотрудники метро обесточили контактные рельсы на линиях B и Q, и прибывшие на место полицейские приступили к отлову пушистых нарушителей порядка.

После счастливого спасения их передали владелице. Каким образом котята оказались в метро, осталось загадкой.