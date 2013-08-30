Skype продолжает работу над видеозвонками в 3D-формате

Американская Microsoft в лице представителей Skype-подразделения сообщила о том, что в компании работают над видеозвонками в формате 3D.

В Skype уверяют, что с технической точки зрения они уже давно готовы к передаче 3D-изображения. Однако загвоздка заключается в том, что не все пользовательские компьютеры на сегодняшний день обладают необходимым для этого функционалом, пишут Вести.Экономика.

Это означает, что на внедрение 3D-видео в звонки по Skype еще уйдет какое-то время. В своих комментариях на этот счет представители мессенджера главным образом делают упор на отсутствие в массовом использовании 3D-камер.

С устройствами же воспроизведения, как известно, дела обстоят проще. На рынке все чащи стали появляться модели мониторов и телевизоров с функцией 3D. В Skype также рассказали, что сейчас компания готовится выпустить клиентскую версию Skype для Playstation 4, а также для ряда телевизоров японской Sony.

Стоит напомнить, что в начале лета стало известно о запуске другой полезной утилиты - Video Messaging - для всех популярных платформ (Microsoft Windows, Windows 8, Apple Mac, iPhone, iPad, Google Android и BlackBerry). Функция позволяет отправить своему собеседнику видеосообщение, если тот на данный момент находится не в сети.

Те пользователи, для которых было оставлено такое сообщение, при входе в систему Skype получат специальное оповещение и предложение посмотреть послание.

Разговоры об этой возможности в Skype начались еще в феврале, когда компания представила ее в первый раз. С тех пор Video Messaging находилась в стадии тестирования и позднее увидела свет в первых числах июня в этом году.