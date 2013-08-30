Microsoft может купить долю в соцсети Foursquare
10:55, 30 августа 2013Транспорт/Связь
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Microsoft и некоторые другие компании, включая American Express, изучают возможность приобретения доли в Foursquare, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg. Переговоры пока не завершены и могут не принести положительного результата.
Доля в Foursquare позволит Microsoft, крупнейшему производителю программного обеспечения в мире, занять более значительную нишу в сфере социальных сетей и мобильных приложений. Именно в этой области компания отстала от конкурентов, например, от Apple.
Foursquare – это социальная сеть, позволяющая пользователям отмечать свое местонахождение и делиться этой информацией с друзьями.
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