«Укрзализныця» добавила вагоны в поезда для выезда пассажиров из мест отдыха

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 8 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

«Для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в наиболее популярные поезда», - говорится в сообщении.

В частности, два вагона включены в состав поезда №598 Симферополь - Киев (отправление из Симферополя - 30 августа, из Киева - 31 августа), три вагона - в состав поезда №294 Симферополь - Киев (из Симферополя - 30 августа, из Киева - 31 августа), один вагон - в состав поезда №70 Мариуполь - Донецк - Львов (из Мариуполя – 9-19 сентября, из Львова – 10-20 сентября), один вагон - в состав поезда №342 Луганск - Симферополь (из Луганска – 11-16 сентября, из Симферополя – 12-17 сентября), один вагон - в состав поезда №86 Львов - Симферополь (отправление из Львова - 11 октября, из Симферополя - 12 октября).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» включила 12 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха

«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев - Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.