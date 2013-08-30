Российская компания поставит «ЮТэйр-Украина» 5 самолетов CS-300

Москва. В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2013 авиакомпания «ЮТэйр-Украина» и лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) подписали меморандум о намерениях относительно поставки в операционный лизинг пяти самолетов CS-300 канадского производителя Bombardier Aerospace в течение 2014-2015 гг.

Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании.

«Стороны договорились, что в течение трех месяцев будут окончательно согласованы основные условия сделки и подписан соответствующий контракт», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» создана в сентябре 2008 года.

В 2009 году компания получила сертификат эксплуатанта гражданской авиации Украины. В настоящее время «ЮТэйр-Украина», базирующаяся в международных аэропортах «Луганск», «Борисполь» и «Жуляны» (Киев), выполняет регулярные и чартерные рейсы в страны ближнего и дальнего зарубежья на самолетах ATR-42, ATR 72-500, Boeing 737-800 и CRJ-200.

В 2012 году «ЮТэйр-Украина» перевезла 420 тыс. пассажиров. Входит в группу «ЮТэйр».

ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) создано в 1999 году с целью обеспечения финансирования поставок гражданских самолетов на внутренний и международный рынок. В 2001 году основным акционером компании стала Российская Федерация. С 2007 года ИФК входит в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), обеспечивая основной объем поставок новых гражданских самолетов отечественного производства российским и зарубежным авиаперевозчикам.

Основные направления деятельности компании: финансовый и операционный лизинг гражданских самолетов, финансирование экспортных поставок авиационной техники российского производства, комплексная поддержка заказчика (обучение, инжиниринг, послепродажное обслуживание).