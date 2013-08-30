"Укрзализныця" сократила перевозку инвалидов в спецвагонах на 8,4%

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в январе-июле 2013 года перевезла в специальных вагонах 1,1 тыс. людей с особыми потребностями, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, на железных дорогах Украины сегодня курсирует 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов - колясочников, однако для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест для пассажиров вышеупомянутой категории, о которых информируют надписи «Места для инвалидов».

Места, приспособленные для перевозки инвалидов, также есть в вагонах пассажирского подвижного состава скоростных межрегиональных электропоездов категории "Интерсити +" - по 2 места в каждом поезде и в межрегиональных двухэтажных электропоездах категории «Интерсити» - по 4 места в каждом поезде.

По информации пресс-центра, Национальным планом действий на 2013 год Правительству поручено предусмотреть закупку за счет средств Государственного бюджета Украины 200 купейных вагонов и дополнительно 41 пассажирский вагон с местами для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

В случае выделения необходимых средств из Госбюджета "Укрзализныця" сможет в полной мере обеспечить потребности пассажиров-инвалидов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в течение 2012 года перевезла 2,746 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями в специализированных вагонах для инвалидов.