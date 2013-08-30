Объем мирового рынка ПК упал почти на 10%

Объем мирового рынка персональных компьютеров сократится на 9,7% в 2013 году, говорится в исследовании аналитической компании IDC. При этом в марте нынешнего года прогнозировалось снижение на 7,8%, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ожидается, что в этом году в мире будет реализовано около 315,4 млн ПК, в то время как в прошлом году - 349,2 млн.

IDC считает, что в 2014 году мировые поставки компьютеров снизятся на 2% и только в 2015 году ожидается рост на 1%.

При этом мировые продажи планшетов в этом году составят 227,4 млн единиц, что ниже на 2 млн, чем предполагалось ранее, но на 57,7% больше, чем в 2012 году. Снижение по прогнозу продаж планшетов обусловлено возрастающей конкуренцией со стороны планшетофонов и появлением новых типов устройств, таких как очки дополненной реальности Google Glass и часы-смартфон iWatch.