Приднепровская железная дорога перевезла за праздники более 40 тыс. пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за время празднования Дня независимости Украины (23-26 августа) перевезла 40,5 тыс. пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, в эти дни наибольшей популярностью пользовались поезда в направлении Киева, Крыма и Львова.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-июле 2013 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% - до 252 млн человек. В частности, на ПЖД пассажироперевозки осталось на уровне января-июля 2012 г.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.