"Укравтодор" выполнил план по ремонту мостов только на 15%

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») по состоянию на конец августа отремонтировало 14 мостов из 93 запланированных в этом году, таким образом, выполнив план на 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве журналистам сообщил глава "Укравтодора" Евгений Прусенко.

"Многое зависит от стабильного финансирования. При условиях обеспечения этого финансирования оставшиеся объекты будут отремонтированы преимущественно в октябре-ноябре текущего года", - отметил Прусенко.

В то же время глава "Укравтодора" отметил, что на сегодняшний день остаются не отремонтированными 60 мостов, пострадавших от паводков в четырех областях Украины.

По его словам, финансирование для ремонта мостов планируется на уровне 15% от общего объема средств, направленных на дорожные работы.

Вместе с тем, из 1,957 тыс. мостов, которым требуется капитальный ремонт или реконструкция, 63 моста находятся в неработоспособном состоянии.

Глава "Укравтодора" также отметил, что в период с 2010 по 2013 год агентство отремонтировало и реконструировало 176 мостов.

Как сообщал УНИАН, в июне вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул отмечал, что необходимо срочно отремонтировать 1,87 тыс. мостов (12% от общего количества), поскольку построены они преимущественно либо в довоенный период, либо в 50-70 годах прошлого столетия.

При этом, по его словам, в десятках мест необходимо построить новые мосты или создать новые развязки на уже существующих.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.