Украинцам обещают реконструкцию городских дорог со следующего года

Президент Виктор Янукович уверяет, что со следующего года начнется реконструкция городских дорог.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

Магистральные дороги со следующего года будут меньше ремонтировать, отметил Президент.

"Дороги эти разрушались 20 лет. Можно критиковать сколько угодно. Я иногда приезжаю и меня начинают критиковать - я благодарю людей, что они критикуют, хоть не бьете. И за то спасибо”, - сказал он.

“Даст Бог... 2014 год будет первым годом, когда мы начнем восстанавливать городские дороги. Но мы не прекращаем строительства магистральных дорог. Немного темпы будут ниже, чем они были", - сказал Янукович.

"Мы все подтянем. Магистральные дороги мы уже более-менее сделали. Сейчас взялись за одесскую трассу”, - отметил Президент, прибавив, что порядок нужно наводить и на дорогах юга.

Янукович также заявил, что с 2004 до 2010 года тогдашней властью была сделана большая ошибка, которая повлияла на качество дорог. Такой ошибкой является резкое повышение тарифов на железную дорогу, из-за чего активнее развивался автотранспорт. "Дороги не были готовы к грузам. Грузовики разбили наши дороги. Была ошибка в расчете. Я дал задание. Мы накапливаем материалы. В 2014 начнем делать городские дороги", - отметил глава государства.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиний («5 канал»).