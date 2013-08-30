В Украине растет потребность в IТ-специалистах

В Украине растет потребность в специалистах по информационным технологиям (ІТ).

Об этом заявил председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его словам, невзирая на то, что рынок IT развивается быстрыми темпами, Украина все равно чувствует нехватку специалистов по информационным технологиям.

Семиноженко отметил, что украинские высшие учебные заведения ежегодно выпускают около 16 тыс. специалистов в сфере информационных технологий, но только 4-5 тыс. из них трудоустраиваются по специальности. Вместе с тем специалисты области ІТ - наиболее востребованные кандидаты на рынке труда: на одного специалиста в этой сфере может приходиться до пяти открытых вакансий.

По словам Семиноженко, правительство уже принимает меры, направленные на значительное улучшение количества и качества ІТ-специалистов, которые выпускаются высшими учебными заведениями Украины. Речь идет о поддержке области информационных технологий, упрощении ведения бизнеса, налогообложения и подготовки специалистов. В частности, Кабинет министров вдвое увеличил объем госзаказа на подготовку студентов для высокотехнологических отраслей экономики, отметил он.

"Но, учитывая динамику развития отрасли, потребности государства в ІТ-специалистах и в дальнейшем будут расти. Поэтому нужны дополнительные стимулы, чтобы удержать это развитие, сократить диспропорцию в спросе и предложении высококвалифицированных специалистов, остановить их возможную утечку за границу", - отметил Семиноженко.

По его словам, удовлетворить спрос в ІТ-кадрах невозможно только за счет увеличения набора абитуриентов - это лишь частичное решение проблемы, ведь курс обучения длится в среднем 5 лет. По его мнению, растущую потребность в кадрах можно решить путем повышения квалификации специалистов, переподготовки, второго высшего образования. И здесь не последнюю роль должны сыграть ІТ-компании, количество которых ежегодно растет. В частности, в Украине, по официальным данным, работает 3 тыс. 292 предприятия и организации, которые декларируют основным видом деятельности сферу IT-технологий.

При этом Семиноженко напомнил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, позволяющий стимулировать развитие отечественных ІТ-предприятий: налоговые стимулы, которые предусмотрены законопроектом, позволят вывести из "тени" украинские ІТ-компании.

Кроме того, разрабатывается программа развития IT-отрасли, которая будет представлена уже в ближайшее время.