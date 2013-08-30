В «Укравтодоре» рассказали, сколько будет стоить проезд по платной дороге

В зависимости от финансовой модели концессионной дороги стоимость проезда для легковых автомобилей может составить 30 копеек за километр, а для грузовых - 1 грн за километр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве журналистам сообщил глава "Укравтодора" Евгений Прусенко.

"На стадии подготовки и проведения концессионного конкурса будет определяться финансовая модель. Если будет достаточная интенсивность движения, достаточная окупаемость - то это будет платная дорога. Если же недостаточная, то это будет плата за эксплуатационную готовность", - сказал Прусенко.

Во втором случае государство платит по соглашению с инвестором определенную сумму ежегодно.

"Таким образом, чтобы инвестор возместил свои инвестиции и получил какую-то небольшую прибыль", - сказал Прусенко.

Вместе с тем, по словам главы "Укравтодора", первый концессионный конкурс на проект строительства автомобильной дороги должен состояться в начале следующего года.

"Мы работаем над проектом концессионной дороги Львов-Краковец", - сказал Прусенко.

Он также отметил, что строительство концессионных дорог начнется не ранее чем в конце 2014 года.

Как сообщал УНИАН, объем средств, запланированных к привлечению в рамках реализации приоритетных проектов строительства дорог на условиях концессии, составляет порядка 10 млрд долл.

«Укравтодор» уже подготовил 7 проектов строительства новых дорог, которые будут выставлены на концессионные конкурсы.

Первоочередными из этих проектов являются строительство и эксплуатация автомобильных дорог по направлению Краковец - Львов - Броды - Ровно протяженностью 258 км, с ориентировочной стоимостью - 13 млрд грн. В том числе и строительство, ремонт и эксплуатация автомобильной дороги от границы с РФ (КПП "Щербаковка") - Харьков - Новомосковск, с общей длиной участков дороги, которые включаются в проект - 209 км, и с ориентировочной стоимостью работ - 3,9 млрд грн, а также строительство и эксплуатация I и II очередей большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева от автомобильной дороги Киев-Чернигов-Н. Яриловичи до Киев-Ковель-Ягодин протяженностью 151,6 км, стоимостью - 24,9 млрд грн.

В перспективе на условиях концессии также могут быть построены автомобильная дорога Одесса-Монаши с мостовым переходом через Днестровский лиман (на Рени) протяженностью 81 км, дорога Ульяновка-Николаев-Херсон-Красноперекопск-Симферополь (532 км), дорога Днепропетровск-Запорожье-Мелитополь-Джанкой-Симферополь (475 км).