В Киеве приостановлено движение троллейбусов № 7 и 39

В Киеве в связи с продлением срока капитального ремонта проспекта Победы на участке от путепровода возле станции метро «Святошин» до путепровода на Большой Окружной дороге движение троллейбусов № 7 и № 39 будет закрыто до 15 сентября.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

На период закрытия движения троллейбусных маршрутов организованы автобусные маршруты № 7Тр и № 39Тр.

На указанных маршрутах пассажиры имеют право пользоваться проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.