В Киеве приостановлено движение троллейбусов № 7 и 39
19:04, 30 августа 2013Транспорт/Связь
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В Киеве в связи с продлением срока капитального ремонта проспекта Победы на участке от путепровода возле станции метро «Святошин» до путепровода на Большой Окружной дороге движение троллейбусов № 7 и № 39 будет закрыто до 15 сентября.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
На период закрытия движения троллейбусных маршрутов организованы автобусные маршруты № 7Тр и № 39Тр.
На указанных маршрутах пассажиры имеют право пользоваться проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.
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