Дороги общего пользования до конца года передадут на баланс местных властей

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») до конца текущего года намерено передать дороги общего пользования местного значения в сферу управления областных госадминистраций, которые в свою очередь должны создать определенные структуры для управления этими дорогами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве журналистам сообщил глава "Укравтодора" Евгений Прусенко.

"Такие структуры пока что не созданы. Однако это будут отделы в управлениях облгосадминистраций, либо жилищно-коммунального хозяйства, либо транспорта. Либо это будут управления капитального строительства, как неприбыльные государственные организации, такие как служба автомобильных дорог в областях. Но до конца этого года они будут созданы, и дороги будут переданы в сферу их управления", - сказал Прусенко.

Нопомним, в начале июля Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству совместно с местными органами исполнительной власти до конца года осуществить передачу автомобильных дорог общего пользования местного значения вместе с соответствующими финансовыми ресурсами в сферу управления последних.

Как сообщал УНИАН, дорожное хозяйство намерено передать 117 тыс. км дорог общего пользования местного значения в сферу управления областных госадминистраций и Совета министров АР Крым, при этом 52 тыс. км дорог останутся в сфере управления "Укравтодора".

По словам главы "Укравтодора" Евгения Прусенко, дороги перейдут в управление вместе с ресурсами на их ремонт и содержание. Ресурсы при этом будут распределяться с учетом протяженности, количества ремонтных работ и потока автомобилей на этих дорогах.