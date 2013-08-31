В Гонконге при посадке самолета пострадали 45 человек

В международном аэропорту Гонконга из-за сильной турбулентности во время посадки самолета А-380 тайской авиакомпании "Thai Airways" пострадали 45 человек.

Как передает русская служба Би-Би-Си, всего на борту лайнера находились 526 человек.

Самолет, летевший из Бангкока в Гонконг, незадолго до посадки в пункте назначения попал в зону сильнейшей турбулентности. В результате, травмы различной степени тяжести получили 30 пассажиров и 15 челнов экипажа.

Наиболее серьезно пострадали бортпроводники, у которых диагностированы переломы.

По данным представителей авиакомпании, тряска была настолько сильной, что нескольких пассажиров подбросило вверх, и они головами пробили обшивку потолка салона авиалайнера.