Кабмин ввел спецразрешения на движение крупногабаритного транспорта

Кабинет министров внес изменения в Правила проезда крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, отметив, что соответствующее постановление № 582 правительство приняло 14 августа 2013 года.

Согласно этому решению, движение крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам, если их параметры превышают нормативные, осуществляется на основании разрешения, выданного перевозчику Госавтоинспекцией, или документа о внесении платы за проезд.

Соответственно, упомянутые Правила дополняются разделом, который регламентирует порядок получения такого разрешения. Для этого перевозчик или уполномоченное им лицо подает заявление, в котором указываются параметры транспортного средства, маршрут движения, информация о грузе, телефон перевозчика и пр.

Кроме того, необходимы копии согласительных документов с рядом инстанций: владельцами улично-дорожной сети, железнодорожных переездов, мостового хозяйства, служб городского электротранспорта и пр., а также документ, подтверждающий внесение платы за оформление разрешения. Решение о выдаче или отказе (неполный перечень документов, недостоверные данные) в выдаче разрешения принимается подразделами Госавтоинспекции в 10-дневный срок.

Переоформление, выдача дубликата и аннулирования разрешения будет осуществляться на бесплатной основе, проинформировали в Кабмине.

Основанием для переоформления разрешения является изменение наименования перевозчика (если он физическое лицо–предприниматель), изменение его местонахождения, изменения в маршруте транспортного средства и т.д.

Основанием для выдачи дубликата разрешения является его утеря или повреждение.

Основанием для аннулирования разрешения является прекращение юридического лица перевозчика, установление факта указания в заявлении и документах, которые подаются, недостоверной информации, наступление чрезвычайной ситуации (неблагоприятные погодные условия, ДТП, проведение работ на улично-дорожной сети) и пр.

Как считают в правительстве, принятие этого постановления будет способствовать совершенствованию правовых и организационных принципов функционирования разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности, а также должно обеспечить безопасные условия участникам дорожного движения во время проезда крупнотоннажного и крупногабаритного транспорта, параметры которого превышают нормативные.