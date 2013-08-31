В Киеве 1 сентября будет ограничено движение транспорта на некоторых центральных улицах

В Киеве по случаю Дня знаний 1 сентября будут проходить праздничные мероприятия, в связи с чем на некоторых центральных улицах будет частично ограничено движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с 9.30 до 11.00 ограничения для движения транспорта будут действовать на ул. Жилянской – от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели, а также на ул. Шота Руставели – от ул. Жилянской до ул. Саксаганского.

1 сентября в 11.00 на Крещатике состоится «Праздник творческого ребенка». Представители внешкольных заведений Киева сообщат детям и родителям о многочисленных кружках в районах столицы. Мероприятие будет проходить под лозунгом: «А ты уже записался в кружок?» Дети смогут принять участие в мастер-классах и выбрать занятие по вкусу. Кроме того, они смогут на месте записаться в кружок, секцию, студию, спортивную или музыкальную школу.