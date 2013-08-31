Львовская область получит 85 автомобилей экстренной медицинской помощи

Львовская область получит 85 новых автомобилей экстренной медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, об этом вчера, 30 августа, во время пребывания во Львове сказала министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева.

«Мы должны обновлять в этом году парк автомобилей экстренной скорой медицинской помощи. Государство в июле выделило около миллиарда гривень для того, чтобы начать обновление парка автомашин. Львовская область до конца 2013 года и в первом квартале 2014 года получит 85 новых машин», – сказала министр.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, Богатырева положительно оценила работу по внедрению Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи.

«Я довольна темпами, которыми меняется организация оказания экстренной медицинской помощи в регионе, и считаю, что работающие здесь специалисты своим энтузиазмом и профессиональным уровнем способны обеспечили сегодня выполнение на 100% всех требований Закона Украины “Об экстренной медицинской помощи”. Помещение готово, и сейчас в соответствии с Национальным проектом о своевременной медицинской помощи здесь необходимо установить оборудование. Убеждена, до конца этого года мы сможем во Львове иметь единую диспетчерскую службу, которая будет работать по всем новым стандартам и требованиям”, – подытожила министр.

*** Вчера, 30 августа, во время рабочего визита во Львов министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева посетила торжественное заседание Ученого совета Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого и ознакомилась с работой Высшего учебного коммунального учреждения ЛОР “Львовский медицинский колледж им. Андрея Крупинского”.