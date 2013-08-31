Азаров объяснил, почему в Украине нельзя распускать ГАИ

Высокая аварийность на дорогах не позволит обойтись без ГАИ.

Об этом сказал премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook, комментируя замечание одного из пользователей относительно отсутствия во многих странах, в частности в Грузии, такой службы и такого контроля.

"При таком уровне аварийности, который существует на наших дорогах, к большому сожалению, отказаться от работы этой специализированной службы, на мой взгляд, нельзя ни в коем случае", - подчеркнул Азаров.

По словам премьер-министра, причинами аварий и гибели людей являются: недисциплинированность водителей, превышение скорости, употребление алкоголя за рулем, усталость, превышение возможных сроков вождения машины, техническая неисправность автомобиля, состояние дороги. "То есть те участки, где категорически запрещено превышение скорости. Можно было бы перечислить и ряд других причин, но контроль за этим должны осуществлять работники ГАИ. Понятно, что к их работе много претензий. Но это вовсе не означает, что их работа не нужна для общества", - отметил Азаров.