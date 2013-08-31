В Киеве с начала года задержано более 9,5 тыс. нетрезвых водителей

В Киеве с начала года задержано более 9,5 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичного управления ГАИ.

При этом в Госавтоинспекции констатировали, что в последнее время стало больше случаев, когда нетрезвые водители становились виновниками дорожно-транспортных происшествий. Так, с начала года на столичных автодорогах зарегистрированы 372 ДТП с их участием, в которых погибли 5 человек и 82 человека получили травмы разной степени тяжести.

«Работники ГАИ проводят ряд мероприятий, направленных на выявление нетрезвых водителей: наряды дорожно-патрульной службы ежедневно дежурят в местах концентрации ДТП, а также в районе мест проведения массовых мероприятий и отдыха граждан. Ежесуточно наши сотрудники забирают руля в среднем у 40-45 водителей, которые позволяют себе управлять транспортом в нетрезвом состоянии», - проинформировал начальник управления столичной Госавтоинспекции Анатолий Куринный.

В частности, по его данным, на пассажирском автомобильном транспорте за август задокументированы и сняты с маршрутов 13 водителей автобусов в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что кроме штрафа от 2550 до 3400 гривен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, законодательство предусматривает такие виды взысканий, как административный арест (7-15 суток), общественные работы (40-60 часов), платное изъятие транспортного средства и лишение права управления транспортным средством.