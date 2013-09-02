Verizon и Vodafone согласовали сделку на 130 млрд долларов

Американская корпорация Verizon Communication и британская Vodafone согласовали сделку на 130 млрд долларов. В соответствии с ней, как сообщается на сайте газеты "Уолл-стрит джорнэл", британский оператор связи Vodafone продаст Verizon Communication 45-процентную долю в созданном ими 13 лет назад совместном предприятии Verizon Wireless, передает ИТАР-ТАСС.

Пока в обоих телекоммуникационных гигантах от официальных комментариев воздерживаются.

Сведения о том, что Vodafone намеревается продать Verizon Communication долю в СП появились в апреле этого года. По сообщениям СМИ, британский оператор связи заинтересован в том, чтобы уйти с североамериканского рынка. За счет полученных средств британская компания собирается финансировать расширение операций в Европе.

Verizon Communication - второй по размеру оператор мобильной связи в США. Чистый доход компании в прошлом году составил 2,25 млрд долларов.